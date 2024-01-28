Стал известен синопсис «Дэдпула 3»: фильм изменит киновселенную Marvel

Disney после недавнего окончания съёмок «Дэдпула 3» раскрыл синопсис грядущего фильма — он оказался чрезвычайно простим и в стиле серии фильмов.

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Безответственный Дэдпул изменит историю киновселенной Marvel с Росомахой?

Премьера третьего «Дэдпула» состоится уже в июле, хотя съёмки стартовали совсем недавно. Повлияет ли это на финальное качество картины, неизвестно, однако кто-то уже переживает на качество графики — всё же времени совсем мало до премьеры.

С другой стороны, «Дэдпул 3» — единственный фильм Marvel на 2024 год (у DC похожая ситуация, в этом году выйдет только сиквел «Джокера»). Поэтому у специалистов по графике будет куда больше времени и возможностей на работу над фильмом.