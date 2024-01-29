Кристофер Нолан поделился любимым сериалом

Кристофер Нолан признался, что в восторге от сериала «Проклятые», где главные роли исполнили канадский комик Нейтан Филдер и голливудская актриса Эмма Стоун.

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«Проклятые» — американский сатирический комедийный триллер, созданный и написанный Нейтаном Филдером и Бенни Сафди, премьера которого состоялась на канале Showtime.

Стоун и Филдер играют супружескую пару, которая снимает шоу для HGTV и верит в то, что их прокляли.

«Этот сериал не похож ни на что, что я когда-либо видел по телевидению раньше. Это нечто невероятное», — сказал режиссер.