Кристофер Нолан поделился любимым сериалом
Кристофер Нолан признался, что в восторге от сериала «Проклятые», где главные роли исполнили канадский комик Нейтан Филдер и голливудская актриса Эмма Стоун.
«Проклятые» — американский сатирический комедийный триллер, созданный и написанный Нейтаном Филдером и Бенни Сафди, премьера которого состоялась на канале Showtime.
Стоун и Филдер играют супружескую пару, которая снимает шоу для HGTV и верит в то, что их прокляли.
«Этот сериал не похож ни на что, что я когда-либо видел по телевидению раньше. Это нечто невероятное», — сказал режиссер.
Во время пресс-подхода сериала он отметил, что шоу Нейтана Филдера как нельзя кстати, ибо создать подобное возможно лишь сейчас — во время «анархичной эпохи потокового вещания». По произведенному эффекту Нолан сравнил первый сезон «Проклятых» с «Твин Пиксом» Дэвида Линча.