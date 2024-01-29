В Японии выйдет книга с рецептами из аниме Хаяо Миядзаки

Японская студия Ghibli выпустит сборник, где будут собраны рецепты из анимационного фильма 1989 года «Ведьмина служба доставки». По словам издателей, книга призвана сблизить детей и родителей во время совместного приготовления блюд.

© Кадр из аниме «Ведьмина служба доставки»

В книге под названием Ghibli’s Dining Table Children’s Cooking Picture Book — Kiki’s Delivery Service легкие рецепты сопровождаются яркими иллюстрациями, сообщает SoraNews24. В сборник попали как блюда из пекарни, в которой работала главная героиня ведьма Кики, так и другие рецепты.

В 64-страничной подборке поклонники Хаяо Миядзаки обнаружат горный хлеб, круглые булочки Гютиокипянья, молочный суп Осоно, специальный шоколадный торт от Мадам, волшебную ягодную газировку, леденцы на палочке «Черный кот» и многое другое.