Netflix опубликовал тизер «Платы за страх»

Режиссером ремейка выступил французский продюсер Жюльен Леклерк, работавший над фильмами «Земля и кровь», «Налетчики» и «Лукас» , указано на YouTube-канале Netflix.

Действие ленты разворачивается в Гватемале, где произошла крупная авария на нефтяном месторождении. По сюжету группе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков необходимо провезти два грузовика с нитроглицерином через опасную пустыню всего за сутки, чтобы предотвратить смертельный взрыв.