Netflix опубликовал тизер «Платы за страх»
Стриминговый сервис Netflix снял ремейк классического французского триллера Анри-Жоржа Клузо «Плата за страх» 1953 года. Релиз новой версии состоится на платформе 29 марта.
Режиссером ремейка выступил французский продюсер Жюльен Леклерк, работавший над фильмами «Земля и кровь», «Налетчики» и «Лукас», указано на YouTube-канале Netflix.
Действие ленты разворачивается в Гватемале, где произошла крупная авария на нефтяном месторождении. По сюжету группе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков необходимо провезти два грузовика с нитроглицерином через опасную пустыню всего за сутки, чтобы предотвратить смертельный взрыв.
Роли в фильме исполнили Софиан Зермани, Албан Ленуар, Ана Жирардо, Бирол Таркан Йилдиз и Франк Гастамбиде.
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