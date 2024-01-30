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Братья Коэн снимут «кровавый хоррор»

Режиссер Итан Коэн сообщил, что сценарий ленты уже написан.

Братья Коэн снимут «кровавый хоррор»
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

О собственных планах по созданию «кровавого хоррора» вместе с братом Джоэлом Итан Коэн рассказал во время норвежского кинофестиваля, проходивший в городе Тромсе, сообщает World of Reel.

«Это чистой воды хоррор, и очень кровавый. Если вы любите «Просто кровь» [кинодебют братьев — прим.ред], вам понравится», — признался Итан.

Последний раз братья Коэны, известные по фильмам «Старикам тут не место» и «Фарго», работали вместе над вестерном «Баллада Бастера Скраггса» 2019 года.

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