Братья Коэн снимут «кровавый хоррор»

О собственных планах по созданию «кровавого хоррора» вместе с братом Джоэлом Итан Коэн рассказал во время норвежского кинофестиваля, проходивший в городе Тромсе, сообщает World of Reel.

«Это чистой воды хоррор, и очень кровавый. Если вы любите «Просто кровь» [кинодебют братьев — прим.ред], вам понравится», — признался Итан.

Последний раз братья Коэны, известные по фильмам «Старикам тут не место» и «Фарго», работали вместе над вестерном «Баллада Бастера Скраггса» 2019 года.