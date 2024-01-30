Дебютный триллер Зои Кравиц с Ченнингом Татумом выйдет этим летом

Полнометражный режиссёрский дебют актрисы Зои Кравиц под названием «Моргни дважды» (Blink Twice), ранее называвшийся «Остров кисок» (Pussy Island) появится в кинотеатрах 23 августа. О том, что артистка собирается снимать собственное кино, стало известно почти три года назад.

© ©AP Photo / Invision/Jordan Strauss

Каст актеров фильма возглавляет Ченнинг Татум, с которым Кравиц состоит в отношениях с 2021 года, сообщает Vogue.

По сюжету артист играет техномиллиардера Слейтера Кинга, который приглашает симпатичную официантку Фриду в исполнении Наоми Аки составить компанию ему и его друзьям на эксклюзивной вечеринке, проходящей на его личном острове. Однако со временем там начинают происходить странные события, и девушке придется докопаться до истины, если она хочет выбраться оттуда живой.

«Это безумное кино, безумный триллер. Таких злых персонажей мне не доводилось играть. Мы по-настоящему вникаем в очень некомфортные темы. Наша цель заключалась в том, чтобы создать для зрителей неуютную картину», — прокомментировал киноленту Ченнинг Татум.