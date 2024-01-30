В Пхеньяне состоялся показ фильма по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда

"Выступившие в своей речи отметили, что во время Второй мировой войны советская армия и жители Ленинграда при жестокой блокаде фашистских агрессоров проявили массовый героизм и беспримерную самоотверженность, защитили город и нанесли серьезные удары по врагу, и тем самым внесли большой вклад в достижение окончательной победы в войне", - добавляет ЦТАК.