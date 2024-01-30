Любимова: посещаемость российских фильмов в кинотеатрах выросла в 40 раз

Любимова сообщила о росте посещаемости российских фильмов за 20 лет в 40 раз
Посещаемость российских фильмов в кинотеатрах за последние 20 лет выросла в 40 раз, сообщила министр культуры Ольга Любимова.
"В результате всей этой многолетней работы сегодня мы можем не просто сказать, что наши граждане стали ходить в кино на российские картины чаще - они стали делать это в 40 раз чаще! То есть, несмотря на уход голливудских компаний с российского кинорынка, нашим зрителям есть что посмотреть, и есть, где это сделать - посещаемость кинотеатров увеличилась с 41 млн человек в 2002 году до 126 млн в 2023 году", - сказала она на пленарной сессии "Культура: инвестиции в будущее" в рамках Международной выставки-форума "Россия".
Министр уточнила, что посещаемость национальных фильмов с 2002 года по 2023 год увеличилась с 2,5 млн до 91,3 млн человек. Кассовые сборы новогоднего периода 2024 года на 38% превосходят сборы новогодних праздников 2020 года и на 50% выше кассовых сборов периода 2015-2019 годов.
Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.