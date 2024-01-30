Любимова: посещаемость российских фильмов в кинотеатрах выросла в 40 раз

"В результате всей этой многолетней работы сегодня мы можем не просто сказать, что наши граждане стали ходить в кино на российские картины чаще - они стали делать это в 40 раз чаще! То есть, несмотря на уход голливудских компаний с российского кинорынка, нашим зрителям есть что посмотреть, и есть, где это сделать - посещаемость кинотеатров увеличилась с 41 млн человек в 2002 году до 126 млн в 2023 году", - сказала она на пленарной сессии "Культура: инвестиции в будущее" в рамках Международной выставки-форума "Россия".