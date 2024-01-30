Каждый поддержанный Фондом кино фильм привлекает в кино более 1 млн зрителей

"За эти годы (с 2013 года - прим. ТАСС) Фонд кино поддержал почти 500 картин. Из них 349 уже вышли в национальный прокат, они привлекли в кинотеатры страны почти 370 млн зрителей. Другими словами, каждый фильм, созданный при поддержке Фонда кино, в среднем привлекает в кинотеатры нашей страны более 1 млн зрителей", - сказал он на пленарной сессии "Культура: инвестиции в будущее" в рамках Международной выставки-форума "Россия".