Каждый поддержанный Фондом кино фильм привлекает в кино более 1 млн зрителей
Фонд кино за последние 10 лет поддержал производство почти 500 российских фильмов, большая часть из которых уже вышла в прокат и привлекла порядка 370 млн зрителей. В среднем каждый фильм с субсидией Фонда кино привлекает в кинотеатры более 1 млн зрителей, сообщил исполнительный директор организации Федор Соснов.
"За эти годы (с 2013 года - прим. ТАСС) Фонд кино поддержал почти 500 картин. Из них 349 уже вышли в национальный прокат, они привлекли в кинотеатры страны почти 370 млн зрителей. Другими словами, каждый фильм, созданный при поддержке Фонда кино, в среднем привлекает в кинотеатры нашей страны более 1 млн зрителей", - сказал он на пленарной сессии "Культура: инвестиции в будущее" в рамках Международной выставки-форума "Россия".
Соснов напомнил, что с 2019 года Фонд кино запустил дополнительный конкурс на поддержку детского и семейного кино, а также авторской анимации. В этом сегменте поддержку получили более 28 картин, шесть уже вышли в национальный прокат, выхода остальных ждут в течение года. Вышедшие картины уже привлекли более 10 млн зрителей. Соснов отметил, что фильмы для детской и семейной аудитории собирают большее количество зрителей, чем обычные зрительские картины.
Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.