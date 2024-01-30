«Для фильмов попроще»: Режиссер Холенко объяснил популярность онлайн-кинотеатров

В онлайн-кинотеатрах показывают менее бюджетные фильмы, к тому же, в них расходы на кинопоказ значительно меньше, сказал НСН Андрей Холенко. При всей конкуренции между онлайн-площадками и классическими кинотеатрами они не смогут вытеснить друг друга, продолжая развиваться по своей логике. Об этом НСН заявил режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов России, директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко. Ранее «Российская газета» сообщила, что директора кинотеатров вынуждены выдерживать жесточайшую конкуренцию с онлайн-кинотеатрами, которые все чаще демонстрируют успешные кейсы, привлекающие все новых подписчиков, одновременно проредив посетителей кинозалов. Холенко пояснил, почему онлайн-кинотеатры набирают все большую популярность. «Отличается сам процесс просмотра фильмов в классических кинозалах и в онлайн-кинотеатрах. К тому же, для создания фильмов для онлайн-кинотеатров требуется меньше средств. Видимо, поэтому в онлайн-кинотеатры идут фильмы попроще. Различаются и расходы на кинопоказ (в онлайн-кинотеатре — меньше) при примерно одинаковом уровне билетов, поэтому прибыль онлайн-кинотеатров выше», — сказал Холенко. Вместе с тем собеседник НСН усомнился в том, что онлайн-кинотеатры вытеснят оффлайн-кинотеатры. «Скорее всего, они будут развиваться по своей логике. В оффлайн-кинотеатр нужно собраться, куда-то пойти, добраться на транспорте, если на автомобиле, то решить проблему с парковкой, купить билет, посидеть в зале, из которого не выйдешь, не поставишь кино на паузу, посмотреть фильм в компании с незнакомыми людьми. В онлайн-кинотеатре можно влиять на процесс смотрения. Словом, чтобы пойти в кинотеатр, надо решиться, а онлайн-кинотеатр всегда под рукой. При этом на первом месте все равно остается контент, содержание. Можно посмотреть фильм со смыслом, который изменит отношение к каким-то проблемам, на маленьком экране в онлайн-кинотеатре, а бессмысленная картина и на большом экране будет не более, чем аттракционом, про который тут же забудешь», — подытожил он. Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев заявил, что январь 2024 года выдался для кинотеатров удачным, большое количество киносетей смогли существенно нарастить свои показатели относительно 2023 года.