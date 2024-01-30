Amazon MGM выпустит документальный фильм о Селин Дион

Документальный фильм об одной из самых известных певиц современности будет называться «I Am: Celine Dion» и доступен для просмотра на Prime Video. Дата премьеры пока неизвестна.

По информации Amazon MGM, проект будет представлять собой не обычный расширенный взгляд на жизнь и карьеру выдающейся артистки, а, скорее, будет стилизован под моментальный снимок поворотного момента в её работе. Действие фильма охватит по времени год и расскажет о борьбе Дион с синдромом ригидного человека - редким аутоиммунным заболеванием, поражающим головной и спинной мозг и характеризующимся мышечной скованностью.