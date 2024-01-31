Интерес россиян к сериалам вырос на 13%

По данным газеты «Коммерсантъ», в 2023 году жители России интересовались сериалами на 13% чаще, чем годом ранее, и на 7% — чем в 2021 году. При этом доля интереса к российским проектам обновляла рекорд трижды, последний раз в декабре, на фоне выхода сериала «Слово пацана», превысив 61%.

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Участники рынка связывают тренд с ростом маркетинговых инвестиций в оригинальные проекты и снижением затрат на продвижение иностранного кино. По словам экспертов, оригинальные шоу дают свои плоды благодаря подходу создателей и необычным сюжетам. Особенно заметен рост популярности проектов, переосмысляющих прошлое или провоцирующих ностальгию. Из недавнего: «Слово пацана», «Король и шут» и «Мир! Дружба! Жвачка!».