Опубликован трейлер фильма ужасов «Таро»

Актерский состав хоррора «Таро», трейлер которого вышел на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers, возглавит звезда «Индиана Джонс и колесо судьбы» и «Пенниуорт» Харриет Слейтер.

© Кадр из фильма «Таро»

Фильм ужасов расскажет о компании друзей, нарушивших главное правило гадания на картах «Таро» — не использовать чужую колоду. Совершив опрометчивый поступок, друзья высвобождают из колоды древнее зло. Каждому из героев предстоит столкнуться с предсказанной ему судьбой, пытаясь спастись от смерти.

Режиссерами проекта выступили Спенсер Коэн и Анна Хэлберг. Помимо Харриет Слейтер, главные роли в киноленте исполнили: звезда «Человека паука» Джейкоб Баталон, королева ужастиков Олуэн Фуэре, а также Адаин Брэдли, Авантика, Ларсен Томпсон и остальные.