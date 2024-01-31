В сети появился тизер хоррора «Природа насилия»

Фильм ужасов «Природа насилия» выйдет в прокат в 2024 году.

© Кадр из фильма «Природа насилия»

Как понятно из тизера, который опубликован на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers, хоррор расскажет о хищном зомби, обитающем в густом уединенном лесу с небольшими базами отдыха.

Над режиссурой и сценарием фильма «Природа насилия» работал Крис Нэш, известный по ленте «Азбука смерти 2».