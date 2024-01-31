В сети появился тизер хоррора «Природа насилия»
Фильм ужасов «Природа насилия» выйдет в прокат в 2024 году.
Как понятно из тизера, который опубликован на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers, хоррор расскажет о хищном зомби, обитающем в густом уединенном лесу с небольшими базами отдыха.
Над режиссурой и сценарием фильма «Природа насилия» работал Крис Нэш, известный по ленте «Азбука смерти 2».
В картине снялись такие актеры, как Андреа Павлович, снимавшийся в «Летучих медиках», Кэмерон Лав и Рай Барретт из «Меняющего жизнь». Продюсерами проекта выступили Шеннон Ханмер («Очень странный пришелец»), Питер Купловски («Искусительница») и Кейси Уолкер («Пустота»).
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