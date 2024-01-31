Персонаж «Улицы Сезам» случайно запустил волну депрессии у поклонников

Недавно персонаж «Улицы Сезам» Элмо спросил у своих подписчиков на страничке в X (бывший Twitter), как у них обстоят дела. Безобидный вопрос героя детского шоу обернулся потоком депрессивных ответов.

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Пост в аккаунте собрал уже около 104 миллионов просмотров, 65 тысяч лайков и почти 40 тысяч различных ответов.

Люди, отвечающие за ведение аккаунта Элмо из «Улицы Сезам», пишут на страничке что-то доброе и непринужденное: пожелания доброго утра или ночи, поздравления с праздниками, а также мотивирующие цитаты с веселыми картинками. Однако один из последних постов привел к неожиданным последствиям.

В реплаях повзрослевшие поклонники детской передачи начали делиться своими проблемами: одни жаловались на одиночество, другие на развод или расставание с любимым человеком, а кто-то просто заявил, что нынешняя работа заставляет его страдать.

Некоторые подписчики Элмо в шутку забеспокоились о психологическом состоянии любимого героя, заявив в комментариях, что он может покинуть социальную сеть из-за свалившейся на него волны депрессивных ответов.