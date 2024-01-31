Режиссер «Тайлер Рейк» Сэм Харгрейв экранизирует роман «Убить их всех» для Paramount
Режиcсер Сэм Харгрейв, известный по работе над сериями «Тайлер Рейк» (Extraction), создаст фильм про женщину-убийцу. Сценаристом картины выступит Джеймс Койн.
Кинолента Харгрейва будет основана на графическом романе писателя Кайла Старкса Kill Them All («Убить их всех»), сообщает Deadline.
По сюжету женщина-боец узнает, что ее начальство намерено ее убить, несмотря на то, что она была верна синдикату долгие годы. Чтобы спасти свою жизнь, героиня объединится с бывшим полицейским и захочет взять штурмом пятнадцатиэтажное здание, где располагаются штаб-квартиры главарей. Женщине предстоит провести немало боев, чтобы добраться до самого верха.
Дата премьеры фильма пока неизвестна. Однако Харгрейв уже приступил к разработке картины для студии Paramount Pictures.