Режиссер «Тайлер Рейк» Сэм Харгрейв экранизирует роман «Убить их всех» для Paramount

По сюжету женщина-боец узнает, что ее начальство намерено ее убить, несмотря на то, что она была верна синдикату долгие годы. Чтобы спасти свою жизнь, героиня объединится с бывшим полицейским и захочет взять штурмом пятнадцатиэтажное здание, где располагаются штаб-квартиры главарей. Женщине предстоит провести немало боев, чтобы добраться до самого верха.