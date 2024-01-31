Россияне жестко раскритиковали нового «Домовенка Кузю» после выхода трейлера

В свет вышел трейлер нового фильма «Домовенок Кузя». Не всем россиянам, поклонникам советской картины, понравилась «рисовка» нового мультфильма. Самые яркие комментарии под трейлером — в материале URA.RU.

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«Надеюсь, тут случится эффект „трейлера Соника“ и эту глазастую штуку перерисуют», — заявил пользователь YouTube с ником DariaVary. «Это больше напоминает куклу Чаки, нежели чем Кузю из оригинального мультика», — иронизирует eugenepath9419.

Многие пользователи отметили, что советская картина во много раз лучше, чем новая.

«Кузю точно переделывать нужно», — заявил Glipne. «Советский домовенок Кузя в сто раз лучше этого кошмара!» — поделился SpriteMaster.

Комментаторы критикуют то, как нарисован главный персонаж. Им не нравится рисовка глаз и голова Кузи. Robertbishop9576 заявил:

«Ну почему башка такая большая и квадратная… ну зачем?». «Почему Кузя выглядит как дешевая игрушка с Аликспресса?» — размышляет пользователь с ником 2006-qb7dn.

Зрители остались недовольны анимацией и озвучкой персонажа. По их словам, новый Кузя «крайне противный», а движения модельки «скопированы с первого попавшегося сайта».

Гневные комментарии не обошли и юную актрису, которая исполняет роль Наташи. «Я поражен игрой девочки. «По дому бегает какая-то х**** (что-то невиданное — прим. URA.RU), а она без эмоций просто смотрит», — делится впечатлениями aprelvadim.

«Кукла Чаки, русская версия», — вступил в обсуждение другой пользователь.