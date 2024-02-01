Парижане требуют отмены сериала «Эмили в Париже»

Парижане недовольны, что после успеха фильма в столицу Франции ринулись туристы из Америки, которые создают толкучки в попытках найти кафе Les Deux Comperes.

© runews24.ru

В итогу свое недовольство жители Парижа оставляют на витринах, зданиях и даже обувной мастерской возле площади, где жила Эмили, пишет Daily Mail.

На витринах парижане пишут «Эмили, отвали» и «Южный Париж не твой».

Первый сезон киноленты вышел на телеэкраны в 2020 году. По сюжету, девушка приехала в Париж из Америки, где получила приглашение о работе.