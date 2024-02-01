Средняя стоимость билета в российский кинотеатр обновила рекорд

В праздничную неделю с 1 по 8 января средняя цена на билет в кино составила 391,8 рубля. За долгие новогодние выходные российские кинотеатры посетило 14,8 млн зрителей. В следующие две недели средняя цена билета упала до 363,1 рубля и 358,7 рубля соответственно.

В конце месяца средняя стоимость похода в кинотеатр в России снова подорожала, составив 371,9 рубля с человека. С 2015 года средние цены на билеты в кинотеатр в стране варьировались от 240 до 270 рублей и редко превышали отметку в 300 рублей. До этого "Газета.Ru" узнала, как россияне относятся к отечественному кинематографу. Резко отрицательно высказались лишь 6%. При этом больше половины опрошенных положительно оценили тренд на экранизацию традиционных русских сказок.