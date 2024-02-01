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Новые сезоны «Очень странных дел» и «Уэнздей» выйдут не раньше 2025 года

Стриминговый сервис Netflix опубликовал список популярных сериалов, дата релиза которых сдвинута, как минимум, до 2025 года.

Новые сезоны «Очень странных дел» и «Уэнздей» выйдут не раньше 2025 года
© Netflix

Среди кинолент под производством Netflix, чьи новые сезоны выйдут не раньше следующего года, оказались рейтинговые гиганты «Очень странные дела», «Уэнздей» и «Джинни и Джорджия», а также сериалы «One Piece. Большой куш», «Сладкие магнолии» и «Виргин Ривер», сообщает Deadline.

Как отметили представители Netflix, столь сильные задержки произошли из-за забастовок сценаристов и актеров.

Ранее стриминговый сервис сообщил о выходе второго сезона сериала «Игра в Кальмара» в 2024 году.

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