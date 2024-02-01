Новые сезоны «Очень странных дел» и «Уэнздей» выйдут не раньше 2025 года

Стриминговый сервис Netflix опубликовал список популярных сериалов, дата релиза которых сдвинута, как минимум, до 2025 года.

Среди кинолент под производством Netflix, чьи новые сезоны выйдут не раньше следующего года, оказались рейтинговые гиганты «Очень странные дела», «Уэнздей» и «Джинни и Джорджия», а также сериалы «One Piece. Большой куш», «Сладкие магнолии» и «Виргин Ривер», сообщает Deadline.