Главное - не сломать шею: выходит мультфильм о жирафе на шоу Running Man

Обаятельный жираф Лонки – принц из клана жирафов, занимающий 49 место в порядке престолонаследия и переживающий из-за отношений с отцом. Он решается принять участие в ежегодных соревнованиях кланов «Бегун», чтобы выиграть и стать главным претендентом на трон. Соперники сдаваться не собираются: стремясь к пьедесталу, кто-то из них использует науку, а кто-то полагается на собственные кулаки. Ясно одно – дарующий обладателю сверхспособности «супер-ремень» может кардинально изменить расклад в борьбе за звание победителя состязаний, некогда положивших конец жестоким столкновениям между кланами.