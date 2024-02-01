Главное - не сломать шею: выходит мультфильм о жирафе на шоу Running Man
29 февраля в отечественных кинотеатрах выходит мультфильм «Лонки – великий обманщик» от южнокорейской студии Locus Animation – создателя проекта «Красные башмачки и семь гномов».
Обаятельный жираф Лонки – принц из клана жирафов, занимающий 49 место в порядке престолонаследия и переживающий из-за отношений с отцом. Он решается принять участие в ежегодных соревнованиях кланов «Бегун», чтобы выиграть и стать главным претендентом на трон. Соперники сдаваться не собираются: стремясь к пьедесталу, кто-то из них использует науку, а кто-то полагается на собственные кулаки. Ясно одно – дарующий обладателю сверхспособности «супер-ремень» может кардинально изменить расклад в борьбе за звание победителя состязаний, некогда положивших конец жестоким столкновениям между кланами.
«Лонки – великий обманщик» – анимационное переосмысление телевизионного шоу Running Man.Оно впервые вышло в 2021 году на Филиппинах, права на адаптацию выкупили Китай и Вьетнам.
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