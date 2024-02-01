Южнокорейский актер Сон Джун-ги сыграет в фильме Netflix «Меня зовут Ло Ки Ван»

Новая кинолента от Netflix расскажет о романе между мужчиной, находящимся под контролем государства, и женщиной, потерявшей смысл жизни. По сюжету главный герой решит сбежать из Северной Кореи, пытаясь найти убежище в Бельгии, где познакомится с Мари, желающей покончить жизнь самоубийством.