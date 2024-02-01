Южнокорейский актер Сон Джун-ги сыграет в фильме Netflix «Меня зовут Ло Ки Ван»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер фильма «Меня зовут Ло Ки Ван», в основе которого лежит роман писательницы Чон Хэ-джин «Я встретила Ло Ки Вана».
Помимо Сон Джун-ги, актерский каст возглавит актриса Чхве Сонын, известная по фильму «Звуки волшебства». Режиссером фильма выступит Ким Хи Джин, сообщает NME.
Новая кинолента от Netflix расскажет о романе между мужчиной, находящимся под контролем государства, и женщиной, потерявшей смысл жизни. По сюжету главный герой решит сбежать из Северной Кореи, пытаясь найти убежище в Бельгии, где познакомится с Мари, желающей покончить жизнь самоубийством.
Премьера фильма состоится 1 марта на платформе Netflix.
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