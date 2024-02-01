Кинофабрика в Берлине представит фильм «Я Невенка» с Мирейей Ориол

«С ней все произошло тогда, когда термин "домогательство" еще не был в ходу. Невенка судилась ради того, чтобы добиться справедливости. Ей приходилось справляться со всем в одиночку. На ее проблему смотрели сквозь пальцы, но это не помешало Фернандес выиграть суд. Несмотря на победу, из-за публичности дела она осталась отвергнутой не только близкими, но и обществом. Этот фильм еще и о травле со стороны СМИ, которые обвиняли молодую женщину в социальном альпинизме», — объяснила Исиара Боллайн.