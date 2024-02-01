Кинофабрика в Берлине представит фильм «Я Невенка» с Мирейей Ориол
Кинолента расскажет о первом громком деле, связанном с домогательствами в Испании. Режиссером картины выступила испанская актриса Исиара Боллайн.
Фильм «Я Невенка» основан на реальной истории девушки Невенки Фернандес, которая в 2000-х заявила о домогательствах со стороны своего начальника и по совместительству мэра Понферрады. На тот момент молодой женщине пришлось столкнуться с общественным порицанием, однако ее храбрость и стойкость помогли ей перенести все выпавшие испытания и стать пионером движения #metoo.
«С ней все произошло тогда, когда термин "домогательство" еще не был в ходу. Невенка судилась ради того, чтобы добиться справедливости. Ей приходилось справляться со всем в одиночку. На ее проблему смотрели сквозь пальцы, но это не помешало Фернандес выиграть суд. Несмотря на победу, из-за публичности дела она осталась отвергнутой не только близкими, но и обществом. Этот фильм еще и о травле со стороны СМИ, которые обвиняли молодую женщину в социальном альпинизме», — объяснила Исиара Боллайн.
Распространением киноленты, где главную роль исполнила Мирейя Ориол, будет заниматься студия Disney, а продюсерами картины выступили компании Kowalski Films и Feelgood Media, сообщает Variety.
Дата релиза «Я Невенка» запланирована на осень 2024 года.