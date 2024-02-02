Какой могла быть «Леди Баг»? Секретная задумка мультсериала

Могли ли вы представить, что ваши любимые мультсериалы когда-то задумывались совсем другими? До того, как попасть на экраны, проекты проходят множество этапов, первый из которых — идея. И она порой переворачивается с ног на голову, а любимых героев в начале их пути невозможно узнать.

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Тлум.Ру рассказывает, как выглядел мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» в 2012 году, когда он был только идеей создателя шоу Томаса Астрюка.

Оригинальная идея сериала о Леди Баг

Юная школьница Маринетт обучается в коллеже Жана де Ла-Ира. В попытках понравиться мальчику, в которого давно влюблена, она случайно выпускает на свободу квами — магических существ, способных наделять людей суперсилами. Маринетт становится Леди Баг: теперь она должна вернуть всех разлетевшихся квами и исправить свою ошибку. Тем более, квами могут попасть в неправильные руки, и злодеи наверняка используют их для совершения гадких поступков. Девочке будет помогать загадочный Супер-Кот — он тоже наделён суперспособностями. Вот только ни один из них не знает, кто скрывается под маской супергероя.Как же так вышло? Адриан — талантливый, умный, но очень серьёзный мальчик. Он ходит с тростью и немного хромает, но Маринетт это кажется очаровательным. Девочке страшно даже подойти к нему, однако в честь его дня рождения Маринетт удаётся под нелепым предлогом заманить парня в загадочную лавку Дедушки Фу в Бельвиле, одном из кварталов Парижа, где живут китайские мигранты.

Снаружи эта лавка похожа на обычный сувенирный магазин, но в заднем помещении скрывается кое-что особенное, а у Маринетт по стечению обстоятельств есть от него ключ. Именно там она собирается преподнести Адриану подарок и заодно признаться в любви. Но всё идёт не так: мама мальчика звонит ему и требует, чтобы тот вернулся домой как можно быстрее — она даже отправила к нему дворецкого. Маринетт даже не успевает вручить ему подарок, не то, что признаться. Разозлившись, она бросает подарок на прилавок, а случайно сбивает часы, которые запускают эффект домино.Маринетт разбивает светящийся шар — из него вылетают сияющие частички, одна из которых попадает в серёжки девочки.

А ещё одна — в перстень Адриана в форме кошачьей головы. Ночью Маринетт размышляет о том, какая она неудачница. У неё не получается ничего из того, за что она когда-либо бралась: музыка, театральный кружок, рисование. А ей так хочется уметь создавать своими руками вещи, которые могли бы принести счастье окружающим. На следующий день она собирается встретиться с Адрианом в художественном кружке, но не уверена, что не опозорится снова.Адриан же в это время размышляет о том, что с Маринетт было весело, но он не имеет права на веселье. Он должен стать великим учёным, чтобы вернуть себе былую ловкость, когда он мог ходить без трости. Герой говорит вслух о своём желании, как и Маринетт — и в этот момент странные существа появляются из их украшений. Это квами, волшебные создания, исполняющие людские желания. Так что теперь, когда Маринетт и Адриан активируют свои украшения при помощи заклинаний, они трансформируются в супергероев: Леди Баг может создавать скульптуры из света, а Супер-Кот, снова получивший былую ловкость, способен восстанавливать и преобразовывать всё, к чему прикасается. На следующий день Маринетт приходит в магазинчик Дедушки Фу и обнаруживает, что он в панике: шар с волшебными существами пропал, а, значит, он провалил свою миссию.

Оказывается, он был хранителем Шара, но не оправдал доверия своих предшественников. Маринетт обещает исправить свою ошибку и трансформируется прямо на глазах у Дедушки Фу. Она создаёт на спине лёгкие крылья и взмывает в небо.С этого дня в Париже появились сотни квами, вселяющиеся в предметы. Они находятся вне категорий добра и зла, а просто помогают людям исполнить их желания, вот только эти самые желания порой бывают плохими. К счастью, Леди Баг готова предотвращать катастрофы и спасать Париж. Во время своей первой вылазки Леди Баг встречает парня в костюме кота. Убежденная, что это и есть первый квами, которого нужно вернуть, она останавливает парня и просит его отказаться от своих сил. Но Супер-Кот так легко не сдаётся, ведь квами даёт ему шанс снова быть ловким: он убегает, а девочка гонится за ним.После бешеной погони Леди Баг удаётся загнать его в угол. Во время схватки между Леди Баг и Супер-Котом рядом с ними появляется ещё один человек, трансформировавшийся при помощи квами.