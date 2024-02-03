Российский анимационный фильм впервые достиг миллиардного рубежа
Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» от студии «Мельница» поставил исторический рекорд по сборам в годовщину 20-летия богатырской франшизы. Первый мультфильм — «Алеша Попович и Тугарин Змей» — вышел в декабре 2004 года. При бюджете в 4 млн долларов, по данным ресурса «Кинопоиск», мультфильм заработал в России чуть более 1,7 млн долларов.
Следующая часть, о приключениях Добрыни Никитича, заработала уже 3,6 млн при бюджете в 4,5 млн. Предпоследняя часть — «Три богатыря и Конь на троне» — собрала 6,6 млн долларов. И нынешняя, с момента выхода в прокат 28 декабря, уже заработала 11 млн долларов.
Одна из причин такого результата — новый поворот в традиционном сценарии. Герои совершили путешествие во времени и попали к динозаврам. Об успехе франшизы в целом — редактор портала Film.ru Евгений Ухов:
«Среди российских анимационных фильмов проекты студии «Мельница» — франшиза «Три богатыря» и франшиза «Иван Царевич и Серый Волк» — занимают первые 13 мест в рейтинге самых кассовых российских анимационных фильмов, которые у нас выходили в прокат. Здесь все еще есть простор и для мысли, и для юмора, и для новых приключений. По количеству проданных билетов «Три богатыря и Пуп Земли», по-моему, седьмые или восьмые среди анимационных фильмов».
В собранном миллиарде не последнюю роль сыграло отсутствие конкуренции со стороны мировых релизов. И даже повышение кинотеатрами цен на билеты не особенно помешало, отмечает директор по развитию направления «Кино и сериалы» маркетингового агентства Salо Александр Голубчиков:
«Одновременно с этой картиной в прокате был «Мальчик и птица» Миядзаки, но эта анимация ориентирована на более взрослую аудиторию и на поклонников творчества автора. Тем более что этот фильм на японском, он шел где-то с субтитрами, где-то показывали дублированную копию, но это тоже весьма особенная история. А «Три богатыря» — это более семейная история. Даже несмотря на то, что поднялись цены на все билеты, для семейной аудитории эти цены не так существенно выросли, как, скажем, цены на билеты на взрослые сеансы. Поэтому говорить о том, что сильный рост цен на билеты сказался на кассовых сборах этой картины, я думаю, не стоит».
Сейчас список наиболее популярных кинопродуктов в российском прокате выглядит так: первое место у нового «Мастера и Маргариты», вторую строчку занял фильм «Бременские музыканты», третье место у «Холопа-2», на четвертой строчке — российская военная драма «Воздух» режиссера Алексея Германа — младшего, мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» замыкает топ-5.