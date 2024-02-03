Российский анимационный фильм впервые достиг миллиардного рубежа

«Одновременно с этой картиной в прокате был «Мальчик и птица» Миядзаки, но эта анимация ориентирована на более взрослую аудиторию и на поклонников творчества автора. Тем более что этот фильм на японском, он шел где-то с субтитрами, где-то показывали дублированную копию, но это тоже весьма особенная история. А «Три богатыря» — это более семейная история. Даже несмотря на то, что поднялись цены на все билеты, для семейной аудитории эти цены не так существенно выросли, как, скажем, цены на билеты на взрослые сеансы. Поэтому говорить о том, что сильный рост цен на билеты сказался на кассовых сборах этой картины, я думаю, не стоит».