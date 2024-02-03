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Поездки на такси в Москве стали безопасней

<p>В&nbsp;Москве по&nbsp;статистике 2023 года количество поездок на&nbsp;такси выросло. Ща&nbsp;прошедший год такси перевезли 621 млн пассажиров, что на&nbsp;37&nbsp;млн больше показателей 2022&nbsp;года. Вместе с&nbsp;этим число дорожно-транспортных происшествий сократилось на&nbsp;7%.</p> <blockquote>&laquo;Вместе с&nbsp;Госавтоинспекцией мы&nbsp;принимаем меры по&nbsp;предотвращению ДТП. При этом работа системы аналитики КИС &bdquo;АРТ&ldquo; позволяет &bdquo;отсеивать&ldquo; водителей с&nbsp;недостаточным стажем и&nbsp;недобросовестных работников, которые нарушают ПДД и&nbsp;не&nbsp;проходят медицинские и&nbsp;технические осмотры. Как результат&nbsp;&mdash; сервис становится надежнее и&nbsp;удобнее. Мы&nbsp;повышаем безопасность поездок на&nbsp;такси, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.</blockquote> <p>Отметим так&nbsp;же, что в&nbsp;2023 году в&nbsp;Москве появился тариф для маломобильных пассажиров на&nbsp;<a href="/posts/id84227-za-god-taksi-dlja-passazhirov-v-invalidnyh-kreslah-vospolzovalis-bolee-25-tysjach-raz" target="_blank" rel="noopener">инвалидных колясках</a>. В&nbsp;сервисе Яндекс Go&nbsp;необходимо выбрать тариф &laquo;Специальный&raquo;. За&nbsp;год этим тарифом воспользовались более 25&nbsp;тысяч раз.</p>

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