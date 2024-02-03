Поездки на такси в Москве стали безопасней

<p>В Москве по статистике 2023 года количество поездок на такси выросло. Ща прошедший год такси перевезли 621 млн пассажиров, что на 37 млн больше показателей 2022 года. Вместе с этим число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 7%.</p> <blockquote>«Вместе с Госавтоинспекцией мы принимаем меры по предотвращению ДТП. При этом работа системы аналитики КИС „АРТ“ позволяет „отсеивать“ водителей с недостаточным стажем и недобросовестных работников, которые нарушают ПДД и не проходят медицинские и технические осмотры. Как результат — сервис становится надежнее и удобнее. Мы повышаем безопасность поездок на такси, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин», — рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.</blockquote> <p>Отметим так же, что в 2023 году в Москве появился тариф для маломобильных пассажиров на <a href="/posts/id84227-za-god-taksi-dlja-passazhirov-v-invalidnyh-kreslah-vospolzovalis-bolee-25-tysjach-raz" target="_blank" rel="noopener">инвалидных колясках</a>. В сервисе Яндекс Go необходимо выбрать тариф «Специальный». За год этим тарифом воспользовались более 25 тысяч раз.</p>