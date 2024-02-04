Apple снимет сериал про OnlyFans-модель с Николь Кидман

Издание Variety заявило, что Apple и студия A24 снимут сериал «У Марго проблемы с деньгами». В центре истории выступит 20-летняя мать-одиночка Марго, которая из-за финансовых проблем решает завести аккаунт на OnlyFans.Главные роли сыграют Эль Фаннинг («Малефисента», «Великая») и Николь Кидман («Догвилль», «Мулен Руж»).

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По сюжету, для создания сексуальных образов Марго (Фаннинг) использует уроки своей матери-официантки (Кидман) из Hooters и отца, который профессионально занимался реслингом.

Вскоре героиня обнаруживает, что адаптирует некоторые советы отца из мира реслинга. Например, как создать убедительный образ и заставить аудиторию влюбиться в него.



Прежде чем к Марго приходит осознание, на нее сваливается ошеломительный успех.



– Deadline