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Apple снимет сериал про OnlyFans-модель с Николь Кидман

Издание Variety заявило, что Apple и студия A24 снимут сериал «У Марго проблемы с деньгами». В центре истории выступит 20-летняя мать-одиночка Марго, которая из-за финансовых проблем решает завести аккаунт на OnlyFans.Главные роли сыграют Эль Фаннинг («Малефисента», «Великая») и Николь Кидман («Догвилль», «Мулен Руж»).

Apple снимет сериал про OnlyFans-модель с Николь Кидман
© CQ

По сюжету, для создания сексуальных образов Марго (Фаннинг) использует уроки своей матери-официантки (Кидман) из Hooters и отца, который профессионально занимался реслингом.

Вскоре героиня обнаруживает, что адаптирует некоторые советы отца из мира реслинга. Например, как создать убедительный образ и заставить аудиторию влюбиться в него.

Прежде чем к Марго приходит осознание, на нее сваливается ошеломительный успех.

– Deadline

Сериал «У Марго проблемы с деньгами» будет основан на одноименном романе Руфи Торп. Книга поступит в продажу в июне 2024 года, а вот когда ожидать выход экранизации — пока неизвестно.

Фильмы и сериалы
Догвилль
Мулен Руж
Великая
Малефисента
Николь Кидман
Apple