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Шон Ганн из рассказал, стоит ли ожидать четвертую часть «Стражей Галактики»

Шон Ганн из «Стражей Галактики» обсудил будущее разношерстной команды кинокомпании Marvel и признался, что не знает, что будет дальше, передает ScreenRant.

Шон Ганн из рассказал, стоит ли ожидать четвертую часть «Стражей Галактики»
© Кадр из фильма "Стражи Галактики"

Участник «Стражей Галактики» Шон Ганн дает неопределенную информацию о статусе команды в кинематографической вселенной Marvel. После первого появления в«Стражах Галактики» одноименная группа появилась еще в пяти фильмах вселенной Marvel, самым последним из которых стал «Стражи Галактики. Часть 2» в 2023 году, ознаменовавший конец эпохи для персонажей.

Брат Ганна Джеймс, снявший все три фильма, однозначно заявил, что третья часть станет его последним проектом во франшизе, и с тех пор он перешел в DC Studios.

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На церемонии вручения премии Saturn Awards в воскресенье вечером Ганн признался, что остается в неведении относительно будущего «Стражей Галактики» во вселенной Марвел. Хотя Ганн не исключил возможность выхода «Стражей Галактики 4», он все же сказал следующее:

Я, честно говоря, понятия не имею. На кухне в Marvel всегда что-то происходит, где они как бы выясняют ближайшее и далекое будущее. Но если бы я рассказал вам, что они делают со "Стражами", я бы солгал.

Ранее мы рассказывали, что Джим Керри возвращается в третьей части «Соника в кино».

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