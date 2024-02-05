Создательница «Секса в большом городе» пожаловалась на Netflix

Американская писательница и обозреватель Кэндес Бушнелл, которая написала книгу «Секс в большом городе» о четырех женщинах из Манхэттена и их личной жизни, не получит гонорара от сделки со стриминговым сервисом Netflix по показу шести сезонов одноименного сериала.

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Журналистка обвинила продюсеров стримингового сервиса Netflix в мошенничестве и заявила, что «доля женщин из 1% людей, заработавших свои собственные деньги, составляет около 3,5%». По словам Бушнелл, ее это глубоко шокирует, говорится в интервью The Times.

«Все эти отвечающие за все люди продолжают тасовать карты, чтобы заработать деньги, потому что каждый раз, когда они делают это, мошенничают», — высказалась Бушнелл.