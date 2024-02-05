Вышел трейлер фантастической драмы Йоргоса Зойса «Аркадия»

Дебютировал трейлер фантастической драмы Йоргоса Зойса «Аркадия», мировая премьера которой состоится в секции «Встречи» Берлинского кинофестиваля. Beta Cinema будет продавать фильм на Европейском кинорынке, сообщает The Variety.

В центре фильма невролог Катерина и бывший врач Яннис, которые отправляются на пустынный морской курорт. В машине воцаряется тишина, пока они едут по дюнам ветреной осенью, что соответствует не совсем приятному событию: Янниса вызвали, чтобы опознать жертву трагического несчастного случая в больнице маленького городка.

Когда местный полицейский сообщает им, что машина жертвы перелетела через парапет каменного моста, и ведет их в морг, Катерина видит подтверждение своих худших подозрений.

Вместе с Яннис, а также во время ее собственных ночных экскурсий в загадочный деревенский пляжный бар под названием «Аркадия», они начинают складывать кусочки головоломки воедино, раскрывая захватывающую историю любви, потери, принятия и отпускания.

Сценарий написали Константина Коцамани и Зойс. Янниса играет Вангелис Мурикис, а Катерину – Анжелику Папулья. Продюсеры — Антигони Рота, Мария Драндаки и Стелиос Котионис. Сопродюсер – Веселка Кирьякова. Продюсерами фильма являются Foss Productions и Homemade Films, а сопродюсером – Red Carpet.