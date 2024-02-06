Фильм «Мастер и Маргарита» заработал миллиард за 12 дней

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина заработал в прокате более 1 млрд руб. за 12 дней. Лента второй уикенд подряд стала лидером проката, следует из данных ЕАИС.

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Это четвертый российский релиз, преодолевший такую отметку в этом году. Ранее миллиард в 2024 году уже собрали «Холоп-2», «Бременские музыканты» и мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли».

«Мастер и Маргарита» — экранизация одноименного романа Михаила Булгакова. Роль Мастера исполнил Евгений Цыганов, Маргариты — Юлия Снигирь, Воланда — Аугуст Диль. Картина получила финансовую поддержку Фонда кино.