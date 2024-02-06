Вышел первый трейлер русского супергеройского аниме «‎Невский»‎

Синопсис: "С незапамятных времен темные силы тешат себя надеждой покорить нашу прекрасную планету. Но каждый раз им противостоят герои, которые встают на защиту Родины. В Санкт-Петербурге живет как раз такой герой. Он - самый могучий и сильный. Ему так много лет, что он сам забыл свое имя, поэтому все зовут его просто - Невский. Когда-то давным-давно именно он и несколько других богатырей остановили несчетные армии Мора, покорителя миров. Но зло не исчезло, а затаилось, чтобы накопить силы для нового вторжения".