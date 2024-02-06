Это пародия на «Русы против ящеров»? Трейлер «Невского» неприятно удивил зрителей
«Кинопоиск» представил новый трейлер российского мультсериала о супергероях «Невский», а также объявил дату выхода. Премьера шоу состоится 25 февраля, в нем будет шесть эпизодов.
Мультсериал расскажет про Александра Невского из Санкт-Петербурга, который вместе с командой богатырей-супергероев даст отпор кровожадному завоевателю миров по имени Мор.
Визуально сериал напоминает нашумевшее супергеройское аниме «Неуязвимый» от Amazon Prime, но зрители в комментариях раскритиковали проект.
Это «Невский: Русы против ящеров. Начало»?
Очень плохо. Прямо по всем параметрам. Зачем, ребята? Для чего? Кто вы такие? Мало того, что это просто дьявольски вторично, так еще и рисовка, скажем так, наивная.
Я не буду удивлен, если типичное 6-ти кадровое аниме стоит дешевле и окупается, а этот к*л стоит на порядок больше, но по итогу не окупится и провалится.
Ура. Флэш-мультфильмы снова популярны. Я вернулся в 2007-й.