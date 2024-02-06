Это «Невский: Русы против ящеров. Начало»?



Очень плохо. Прямо по всем параметрам. Зачем, ребята? Для чего? Кто вы такие? Мало того, что это просто дьявольски вторично, так еще и рисовка, скажем так, наивная.



Я не буду удивлен, если типичное 6-ти кадровое аниме стоит дешевле и окупается, а этот к*л стоит на порядок больше, но по итогу не окупится и провалится.



Ура. Флэш-мультфильмы снова популярны. Я вернулся в 2007-й.