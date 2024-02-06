Следующая часть «Мира Юрского периода» выйдет в прокат в 2025 году

«Я могу сказать, что это невероятно — снова быть вместе. Присоединиться к членам оригинального актёрского состава и пройти по дорожке воспоминаний, начиная с того опыта, который был в начале франшизы, и заканчивая всем ходом работы над этими фильмами вместе со всеми ключевыми актёрами, которые работали над этими фильмами, а также с режиссёром Колином Треворроу и Стивеном Спилбергом, который для меня как семья», — сказал Дэвид Литч.