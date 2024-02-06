Следующая часть «Мира Юрского периода» выйдет в прокат в 2025 году
Поклонники франшизы могут радоваться, ведь новые динозавры уже на подходе. В понедельник в официальном аккаунте серии «Парка Юрского периода» появился знаковый логотип с рексом, ставший знаменитым благодаря блокбастеру 1993 года. Но на этот раз с новой датой: 2 июля 2025 года.
Хотя в социальной сети не было никакой другой информации, кроме даты выхода, в прошлом месяце издание The Hollywood Reporter сообщило, что некоторые из сценаристов оригинального фильма вернутся, чтобы воссоздать новый полнометражный фильм. Дэвид Кепп, написавший сценарий оригинальной ленты и её сиквела 1997 года, основанного на одноимённых книгах Майкла Крихтона, напишет сценарий с новой сюжетной линией. А Стивен Спилберг выступит в качестве исполнительного продюсера проекта. Как пишет Variety, режиссёр Дэвид Литч ведёт переговоры о постановке фильма в следующем году.
С момента выхода первой части в 1993 году франшиза заработала более 6 млрд долларов по всему миру. В оригинальный актёрский состав вошли Сэм Нилл в роли палеонтолога Алана Гранта, Лора Дёрн в роли Элли Сатлер, Сэмюэл Л. Джексон в роли инженера парка Рэя Арнольда, Джефф Голдблюм в роли математика Яна Малкольма и другие.
«Я могу сказать, что это невероятно — снова быть вместе. Присоединиться к членам оригинального актёрского состава и пройти по дорожке воспоминаний, начиная с того опыта, который был в начале франшизы, и заканчивая всем ходом работы над этими фильмами вместе со всеми ключевыми актёрами, которые работали над этими фильмами, а также с режиссёром Колином Треворроу и Стивеном Спилбергом, который для меня как семья», — сказал Дэвид Литч.
На данный момент актёрский состав фильма, который выйдет в июле 2025 года, ещё не объявлен. Следим за новостями!