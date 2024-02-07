Джина Карано, известная по роли Карасинтии в сериале «Мандалорец», подала в суд на Disney. Об этом она сообщила в X (ранее Twitter) и заявила, что финансовую поддержку ей в этом деле оказывает глава соцсети Илон Маск. По итогам иска Карано требует вернуть её во вселенную «Звёздных войн» — ранее она должна была сыграть в третьем сезоне «Мандалорца» и полнометражных фильмах по франшизе.

В своём иске Карано обвиняют Disney в дискриминации. По её мнению, компания уволила актрису из-за политических высказываний, сделанных несколько лет назад. Тогда корпорация признала её публикации в «Твиттере» и TikTok возбуждающими ненависть или вражду, из-за чего отказалась от услуг артистки.