Звезда «Дьявол носит Prada» заявила, что продолжения фильма не будет

Британская актриса Эмили Блант, которая сыграла роль ассистентки Миранды Пристли в фильме «Дьявол носит Prada», рассказала журналистам, стоит ли ждать продолжение культовой картины. Об этом пишет People.

Актриса отметила, что актеры прекрасно обходятся без сиквела. «Иногда вещи нужно беречь и сохранять в этом пузыре, и это нормально», — объяснила она.

«И я думаю — разве Мерил [Стрип] не сказала что-то забавное по этому поводу? Ее спросили: «Будет ли она сниматься в сиквеле? », и она ответила: «Да, если мне не нужно будет сбрасывать вес». Но я думаю, она сказала «чертов вес», — вспоминает Блант.

Блант имела в виду интервью, которое ее бывшая коллега дала в 2012 году. «Конечно, я имею в виду, что мне придется сбросить чертов вес, но я бы сделала это, да», — сказала Стрип.

В фильме «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй сыграла роль выпускницы Энди, которая устраивается на работу в модный журнал «Подиум» вместе с героиней Блант, Эмили. Вдвоем они работают на устрашающего главного редактора Миранду Пристли, роль которой исполнила Стрип.

В 2021 году режиссер Дэвид Френкель сообщил, что студия «не просила» о сиквеле, но сообщил, что у создателей фильма была встреча, на которой они обсуждали эту идею.

«Мы спросили: „Что мы можем сделать, если будет продолжение?“. Может быть, это было глупо, но мы чувствовали, что нет, эта история уже рассказана».