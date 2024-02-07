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Расписание выхода второго сезона сериала Halo

Уже 8 февраля состоится премьера второго сезона сериала Halo, экранизации культовой серии шутеров от студии Bungie. Продолжение расскажет о новых приключениях Мастера Чифа, который вновь сразится с религиозным союзом инопланетных рас — ковенантами.

Расписание выхода второго сезона сериала Halo
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Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — на один меньше, чем в первом сезоне. В первый день покажут сразу две серии, а финал состоится 21 марта.

Второй сезон Halo выйдет и в России — серии будут выходить на следующий после премьеры день на «Амедиатеке».

Расписание четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив»

  • 1-я серия 8 февраля
  • 2-я серия 8 февраля
  • 3-я серия 15 февраля
  • 4-я серия 22 февраля
  • 5-я серия 29 февраля
  • 6-я серия 7 марта
  • 7-я серия 14 марта
  • 8-я серия 21 марта
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