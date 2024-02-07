Снявшей «Мастера и Маргариту» кинокомпании ограничат госфинансирование

Кинокомпании «Марс Медиа», снявшей фильм «Мастер и Маргарита», ограничат госфинансирование. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Lenta.ru

Совет Фонда кино урезал поддержку «Марс Медиа» и лишил компанию звания лидера отечественного кинопроизводства, уточнил источник. Указанный статус позволяет претендовать на безвозвратное получение денег на проект.

Всего на создание проекта было потрачено 1,2 миллиарда рублей. Половина этой суммы была получена из Фонда кино, отметил источник.

Кроме того, Фонд кино пересмотрел вопрос о госфинансировании кинокомпании «Базелевс», основанной режиссером Тимуром Бекмамбетовым. После начала специальной военной операции на Украине (СВО) он покинул Россию и избавился от своей доли.