Фонд кино утвердил лидеров отечественного кинопроизводства на 2024 год
Список лидеров отечественного кинопроизводства, который утвердил Фонд кино, впервые изменился с 2020 года. В новый перечень не попали компании «Марс Медиа» и «Базелевс».
Компании, включенные в реестр, могут претендовать на преференции при распределении господдержки, а также на отечественный прокат (как безвозмездный, так и с полным возвратом денежных средств), сообщает ТАСС.
Чтобы быть такой организацией, необходимо соответствовать ряду требований, главное из которых — высокий зрительский потенциал картин. Он определяется благодаря подсчету посещений фильмов компании в кинотеатрах за последние пять лет. Кроме этого, необходимо:
— выпустить в прокат более двух фильмов за последние пять лет;
— не иметь неисполненных обязательств перед Фондом кино и Минкультом;
— существовать на рынке не менее трех лет;
В новый список лидеров отечественного кинопроизводства на 2024 год вошли: АО «ВБД груп», АО «Дирекция кино», ООО «1-2-3 продакшн», ООО «Арт пикчерс студия», ООО «Водород 2011», ООО «Кинокомпания "СТВ"», ООО «Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова», ООО «Централ партнершип».