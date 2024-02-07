Фонд кино утвердил лидеров отечественного кинопроизводства на 2024 год

Список лидеров отечественного кинопроизводства, который утвердил Фонд кино, впервые изменился с 2020 года. В новый перечень не попали компании «Марс Медиа» и «Базелевс».

© Фото: unsplash

Компании, включенные в реестр, могут претендовать на преференции при распределении господдержки, а также на отечественный прокат (как безвозмездный, так и с полным возвратом денежных средств), сообщает ТАСС.

Чтобы быть такой организацией, необходимо соответствовать ряду требований, главное из которых — высокий зрительский потенциал картин. Он определяется благодаря подсчету посещений фильмов компании в кинотеатрах за последние пять лет. Кроме этого, необходимо:

— выпустить в прокат более двух фильмов за последние пять лет;

— не иметь неисполненных обязательств перед Фондом кино и Минкультом;

— существовать на рынке не менее трех лет;