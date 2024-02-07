Глава Wink: Съемки «Слова пацана» обошлись в сотни миллионов рублей

Он отметил, что сериал получился дорогим, учитывая, что сюжет был разделен на восемь серий. По его словам, все эпизоды сериала в онлайн-кинотеатре Wink с даты премьеры посмотрели 23 млн человек. Как отметил топ-менеджер, на пиратские ресурсы пришлось сопоставимое с этими цифрами число зрителей, это касается в первую очередь зарубежной аудитории.