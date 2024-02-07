Глава Wink: Съемки «Слова пацана» обошлись в сотни миллионов рублей
Съемки сериала «Слова пацана» обошлись в сотни миллионов рублей, заявил генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин, передает РБК.
Он отметил, что сериал получился дорогим, учитывая, что сюжет был разделен на восемь серий. По его словам, все эпизоды сериала в онлайн-кинотеатре Wink с даты премьеры посмотрели 23 млн человек. Как отметил топ-менеджер, на пиратские ресурсы пришлось сопоставимое с этими цифрами число зрителей, это касается в первую очередь зарубежной аудитории.
По словам Володькина, доля повторных просмотров составила 8-10%. Сериал сможет добрать новую аудиторию, когда проект покажут на телеканале НТВ. Первая серия сериала о жизни казанских группировок конца 80-х годах вышла в онлайн-кинотеатрах страны в ноябре 2023 года, передает «Радиоточка НСН».