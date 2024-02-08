«Кинопоиск» адаптировали для незрячих и слабовидящих пользователей

"Кинопоиск" сообщил об адаптации своего стримингового сервиса для незрячих и слабовидящих пользователей.

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В частности, были добавлены тифлокомментарии (короткие описания, которыми сопровождается обычная аудиодорожка) к 60 популярным фильмам и сериалам.

Для них пользователям доступны все ключевые сценарии: воспроизведение видео, просмотр информации о проекте и подборок на главной странице.

Добавлена возможность увеличить шрифт, скрыты декоративные элементы, добавлены текстовые описания функций, чтобы пользователи могли перемещаться по интерфейсу на слух, используя популярные программы экранного доступа.

В числе картин и сериалов, к которым добавлены тифлокомментарии: классика "Мосфильма", детские мультфильмы и сказки, популярные новинки и оригинальные проекты сервиса (например, "Иные", "Цикады", "Кибердеревня").