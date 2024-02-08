$91.15+0.4798.09+0.65
Войти в почту

«Кинопоиск» адаптировали для незрячих и слабовидящих пользователей

"Кинопоиск" сообщил об адаптации своего стримингового сервиса для незрячих и слабовидящих пользователей.

«Кинопоиск» адаптировали для незрячих и слабовидящих пользователей
© Rg.ru

В частности, были добавлены тифлокомментарии (короткие описания, которыми сопровождается обычная аудиодорожка) к 60 популярным фильмам и сериалам.

Для них пользователям доступны все ключевые сценарии: воспроизведение видео, просмотр информации о проекте и подборок на главной странице.

«Слово пацана» сделало Wink популярнее «Иви»

Добавлена возможность увеличить шрифт, скрыты декоративные элементы, добавлены текстовые описания функций, чтобы пользователи могли перемещаться по интерфейсу на слух, используя популярные программы экранного доступа.

В числе картин и сериалов, к которым добавлены тифлокомментарии: классика "Мосфильма", детские мультфильмы и сказки, популярные новинки и оригинальные проекты сервиса (например, "Иные", "Цикады", "Кибердеревня").

Обещано, что все будущие оригинальные проекты "Кинопоиска" будут выходить с тифлокомментариями.

Фильмы и сериалы