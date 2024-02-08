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«Киновертикаль» будет посвящена Году семьи в России

Оргкомитет XI Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» сообщил о старте приема киноработ на конкурс 2024 года.

«Киновертикаль» будет посвящена Году семьи в России
© Unsplash.com

Фестиваль в 2024 году посвящается Году семьи в России, отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

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По традиции в конкурсную программу принимаются фильмы, созданные юными киноавторами двух возрастных категорий: от 5 до 16 лет, от 17 до 22 лет.

Участниками «Киновертикали» могут стать воспитанники детских киностудий, творческие коллективы и индивидуальные авторы. Ребятам предлагаются на выбор четыре конкурсные номинации:
  • «Герои среди нас»;
  • «Моя семья – история страны»;
  • «Киномозаика со всех уголков планеты»;
  • «Анимация на свободную тему».
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