«Киновертикаль» будет посвящена Году семьи в России

Оргкомитет XI Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» сообщил о старте приема киноработ на конкурс 2024 года.

Фестиваль в 2024 году посвящается Году семьи в России, отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

По традиции в конкурсную программу принимаются фильмы, созданные юными киноавторами двух возрастных категорий: от 5 до 16 лет, от 17 до 22 лет.