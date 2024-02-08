«Киновертикаль» будет посвящена Году семьи в России
Оргкомитет XI Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» сообщил о старте приема киноработ на конкурс 2024 года.
Фестиваль в 2024 году посвящается Году семьи в России, отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
По традиции в конкурсную программу принимаются фильмы, созданные юными киноавторами двух возрастных категорий: от 5 до 16 лет, от 17 до 22 лет.
Участниками «Киновертикали» могут стать воспитанники детских киностудий, творческие коллективы и индивидуальные авторы. Ребятам предлагаются на выбор четыре конкурсные номинации:
- «Герои среди нас»;
- «Моя семья – история страны»;
- «Киномозаика со всех уголков планеты»;
- «Анимация на свободную тему».