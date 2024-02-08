В сервисе Paramount+ стартовал второй сезон сериала Halo

8 февраля в стриминговом сервисе Paramount+ стартовал второй сезон сериала Halo. Сейчас для просмотра доступно две первых эпизода. В целом критики положительно отзываются о продолжение шоу, отмечая, что оно получилось куда мрачнее.

Сериал Halo повествует о противостоянии Космического Командования Объединённых Наций (ККОН) с религиозным союзом инопланетных рас (Ковенант). Для победы над пришельцами люди создают модифицированных бойцов, одним из которых и выступает главный герой по имени Мастер Чиф.

В шоу снялись Пабло Шрайбер, Шабана Азми, Наташа Кульзак, Олив Грей, Ерин Ха, Бентли Калу, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Дэнни Сапани, Джен Тейлор и другие. Проект получил в целом положительные отзывы от критиков и зрителей.