Аналитики назвали самых любимых киноперсонажей россиян

У аудитории в возрасте от 18 до 30 лет это Гарри Поттер, Человек-Паук и Шерлок Холмс. Зрители от 31 года до 45 лет упомянули Терминатора, доктора Хауса и Железного человека.

© Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II"

Любители кино старше 45 сообщили, что их любимые персонажи — Чебурашка, Штирлиц и Шурик. Меньшей популярностью пользуются Индиана Джонс, Джек Воробей, Мистер Бин, Саша Белый и Афоня.

Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-кинотеатра Kion, на который ссылается ТАСС. Мужчины в любимых киногероях чаще всего ценят смелость, искренность, доброту, героизм и обаяние, а женщины — дружелюбие, ум, уверенность в себе, целеустремлённость и верность.