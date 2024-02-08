Звезда «Лучше звоните Солу» Боб Оденкерк снимется в боевике «Нормальный»

Обладатель премии «Эмми» Боб Оденкерк, который известен по сериалу «Лучше звоните Солу», сыграет главную роль в новом фильме режиссера Бена Уитли «Нормальный» (Normal).

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Сценаристом картины выступил Дерек Колстад — создатель франшизы и сиквелов про бывшего наемного убийцу Джона Уика. Действие боевика Уитли развернется вокруг шерифа Уиллиса (в исполнении Оденкерка), который прибыл на службу в маленький городок Нормал.

По сюжету полицейскому придется не только предотвращать ограбления и раскрывать убийства, но и пытаться решить свои проблемы прошлого, от которых он то и дело скрывается, сообщает Deadline.