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«Дюне 2» предрекают старт в $ 65 млн в США — в полтора раза больше запуска первой «Дюны»

26 января в США стартовали продажи билетов на первые сеансы «Дюны 2» — продолжения научно-фантастической картины по одноимённому роману Фрэнка Герберта. Спустя почти две недели продаж аналитики уже делают первые прогнозы по стартовой кассе одного из самых ожидаемых блокбастеров года.

«Дюне 2» предрекают старт в $ 65 млн в США
© Чемпионат.сom

Так, по первым подсчётам «Дюна 2» может стартовать в США c результатом в $ 65 млн. Это в полтора раза больше, чем запуск оригинальной «Дюны» в 2021 году — тогда картина собрала в первые выходные $ 41 млн, запустившись в том числе в онлайн-кинотеатре HBO Max.

Сейчас темпы покупок билетов «Дюны 2» опережают даже «Оппенгеймера», который запустился с $ 82 млн в домашнем регионе. Однако эксперты отмечают, что это вполне логично — в первую очередь билеты скупают фанаты, после чего наблюдается серьёзный спад продаж.

Премьера «Дюны 2» состоится 1 марта. Более точные прогнозы аналитики опубликуют ближе к выходу картины в кинотеатрах.

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