Киноновинки, на которые стоит обратить внимание

Смотрим дома цифровые киноновинки, где борются со страхами, кибермошенниками и социальным неравенством.

© Кадр из сериала "Грисельда"

Джейсон Стейтем защищает свой улей и борется с мошенниками, мальчик Орион отправляется в удивительное путешествие с Тьмой, отец и сын поселились в фитнес-клубе и наводят там свои порядки, а жгучая София Вергара примерила корону наркобаронессы.

Пчеловод (18+)

Режиссёр: Дэвид Эйр

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.2

Время: 105 минут

О чём фильм. Адам Клэй (Джейсон Стейтем) в прошлом был "пчеловодом" в особом отряде секретной службы. Он отошёл от дел и стал разводить пчёл в тихом пригороде. Он не распространялся о своей прошлой жизни и дружил с пожилой соседкой миссис Парке, у которой арендовал сарай. Однажды она лишилась всех своих денег, попавшись на удочку кибермошенников. Женщина не выдержала такого удара судьбы и застрелилась. Адам, поняв, что законным способом преступников наказать невозможно, решил сам взяться за правосудие. Но сначала надо вычислить всех, кто причастен к мошеннической схеме.

Что интересного. В начале фильма Клэй одет в одежду, которая защищает его от пчёл, когда он подходит к ульям. На самом деле это костюм для фехтования, на котором сделана вышивка в виде сот. Обратите внимание, компьютерная техника, которую используют в картине, не соответствует современным стандартам. Дело в том, что по первоначальной задумке действие в фильме должно было происходить в 2003 году, но потом от этой идеи отказались. Художественный отдел к этому времени уже закупил часть оборудования и ради экономии денег было решено всё же использовать его, но в "наши дни". Ещё один интересный факт: в фильме в документах ФБР указано, что дата рождения главного героя 26 июля 1967 года. В реальности сам Джейсон Стейтем родился в этот день и год.

Кому не понравится. Если вы уже пресытились актёрской игрой Джейсона Стейтема, потому что это пятый фильм за последний год с его участием, то лучше выберите другое кино для вечернего просмотра. Не понравится он и тем, кто не любит разного рода боевые виды искусства и у кого только от одного вида удара по лицу сводит челюсти.

Орион и Тьма (6+)

Режиссёр: Шон Чарматц

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.6

Время: 93 минуты

О чём мультфильм. Мальчик Орион много чего боится: странных звуков, высоты и даже домашних животных. Но больше всего его пугает темнота. Однажды с ним происходит невероятная вещь, которая должна навсегда избавить его от этих страхов - к Ориону пришла сама Темнота. Вместе они отправились в ночное путешествие, в котором Темнота хочет показать ребёнку, что она совершенно безобидна. А всё что приходит в тёмное время суток на самом деле не так страшно, как кажется на первый взгляд.

Кому не понравится. Фильм не зайдёт тем, кто не готов провести вечер с детьми в рассуждениях о страхах: о том, откуда они берутся и как от них избавиться.

Вредная привычка (12+)

Режиссёр: Митрий Семёнов-Алейников

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.2

Время: 99 минут

О чём фильм. Отец и сын (Батя и Василий) живут в деревне. Первый забыл вырасти и ведёт себя как непредсказуемый подросток, постоянно вытворяя что-то из ряда вон выходящее. Второй зачем-то берёт на себя ответственность за судьбу и жизнь пусть очень близкого, но всё же взрослого и здорового человека. Из-за безалаберности Бати (Ян Цапник) они с Василием (Антон Жижин) лишаются единственного дома. Чтобы как-то наладить свои дела, герои отправляются в город. Но и там Василий работает, а Батя балагурит, лишая раз за разом своё чадо работы. Но, кажется, молодой человек нашёл выход из положения: он купил два VIP-абонемента в круглосуточный фитнес-центр. Теперь им надо влиться в мир смузи, пилатеса и показать, что такое фитнес по-деревенски. Без любви тоже не обойдётся.

Что интересного. Локации в фильме не бутафория - это реальные тренажёрный зал, бассейн и другие помещения разных спортивных клубов, но не в России, а в Белоруссии. В кадрах картины присутствуют и реальные тренеры из этих клубов. Реальное в фильме не только это, но и история, которая легла в основу сценария. Было дело, что человек поселился в одном из фитнес-клубов Москвы, купив абонемент. Его пытались выселить через суд, но законом не запрещено находиться там, куда ты купил абонемент да ещё с круглосуточным режимом работы. По сценарию владелицы клуба Марго Брюн (Агата Муценице) и Марго Блонд (Наталья Земцова) подружки. Актрис и в жизни связывает женская дружба. Они давно хотели сняться в одной картине, и здесь их желание воплотилось в реальность. А вот дуэт Цапника и Жижина вы уже могли видеть в сериале "Модный синдикат" (18+).

Кому не понравится. Если вы не любите современные российские комедии, то просто пройдите мимо этой картины. Также фильм не понравится людям, которые не хотят погружаться в проблемы отцов и детей и межклассовые разногласия. Не зайдёт и тем, кто в деревенских жителях видит только неотёсанных мужланов и раздобревших баб, не обращая внимания на их отзывчивость, смекалку и позитивное отношение к жизни.

Грисельда (18+)

Режиссёр: Андрес Байс

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.9

Время: 50 минут (1 серия) или 5 часов 30 минут (6 эпизодов)

О чём сериал. В конце 70-х годов прошлого века Грисельда Бланко (София Вергара) убивает своего второго мужа и партнёра, наркоторговца Альберто Браво, и с тремя сыновьями от первого брака бежит из Медельина в Майами. С собой из Колумбии женщина прихватила "кирпич" кокаина, чтобы продать его в США и какое-то время жить на вырученные деньги. В итоге она поняла, что в этой стране можно на этом разбогатеть, и организовала собственное дело, битой пробивая себе дорогу в королевы наркобизнеса. Сначала работницы борделей с Кубы в бюстгальтерах привозили ей запрещённый порошок, а через пару лет Грисельда уже возглавила империю с многомиллионными доходами.

Что интересного. Чтобы лучше изобразить свою героиню, актриса София Вергара во время съёмок носила обширные протезы на лице. Они были у неё от глаз до носа и подбородка. Также ей потребовались накладные зубы для лучшего сходства с Грисельдой. В январе 2024 года семья реальной Грисельды Бланко подала в суд на актрису за то, что та без их разрешения использовала изображения и сходство с наркокоролевой. Они хотели остановить выпуск сериала. Якобы сценаристы использовали информацию, которую брали из множества интервью сына Грисельды Майкла, которые он раздавал разным изданиям на протяжении 13 лет. По его словам, за эти интервью он не получил никакой оплаты. Ещё один интересный факт, во втором эпизоде сериала в машине, в которой едет Грисельда, играет испанская версия песни Gloria. София играла Глорию в популярном сериале "Американская семейка" (18+).