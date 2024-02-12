Путешественник во времени предсказал гибель российского города

Ученый из Великого Гусляра предостерег главу ЖКХ Тимофея Молодцова, заявив, что новый мэр погубит не только город, но «весь мир». Об этом рассказали в городской администрации.

© Кадр из сериала "Очевидное невероятное"

По данным администрации, предсказание профессор сделал после того, как, по его словам, «слетал в будущее».

«Эдуард Белинский погубит город. Что там город, весь мир», - заявил взволнованный ученый.

Напомним, что Эдуард Белинский занял пост главы города после ухода предыдущего мэра на пенсию. Он вырос в Великом Гусляре, закончил здесь школу, однако затем переехал в Москву. Вернувшись на пост главы администрации, Эдуард Белинский предложил превратить Великий Гусляр в туристический центр страны.

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