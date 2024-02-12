Эксперт по постельным сценам рассказал, что делают при возбуждении актеров на съемках

Дэвид Теккерей, координатор по интимным сценам на таких студиях, как Netflix, Warner Bros, Apple TV, BBC и HBO, рассказал Business Insider, что происходит, когда кто-то из актеров возбуждается во время работы над сценой секса.

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Теккерей объяснил, что возбуждение — это вполне нормальное явление при съемках сексуальных сцен, потому что актеры испытывают физические и душевные переживания.

По его словам, ключ к тому, чтобы справиться с возникающим на съемочной площадке возбуждением, — это профессионализм. Теккерей пояснил, что координаторы следуют определенным протоколам, чтобы справиться с возбуждением, как и в большинстве случаев при съемках интимного контента.

Мы просто даем понять, что это нормально и что худшее, что можно сделать, — это продолжить. Так что мы называем это тайм-аутом. Даем им пять минут, потом я прихожу и проверяю… Потом мы возвращаемся к делу, когда они готовы.

Помимо помощи актерам, в обязанности координатора по постельным сценам входит информирование съемочной группы о возможности возбуждения актера во время сцены и помощь всем, кто может почувствовать себя неловко.