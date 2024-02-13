Режиссер «Паразитов» снимет самый дорогой фильм в истории Южной Кореи

Пон Джун-хо, режиссёр хитового фильма «Паразиты», в скором времени приступит к режиссуре своего следующего проекта — анимационного фильма о морских существах.

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Самое интересное здесь — стоимость ленты. Она станет самым дорогим фильмом в истории корейского кино и обойдётся в $ 52 млн. Однако по сравнению со стоимостью производства полнометражной анимации в Голливуде она значительно ниже. Мультфильм Pixar «Элементарно» стоил $ 200 млн.